Национальный банк Украины установил на 7 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,0381 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 15 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 15 копеек
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 7 августа установил официальный курс евро на уровне 44,79 грн (на 6 августа был установлен на уровне 45,14 грн). Европейская валюта подешевела на 35 копеек.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии