Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 15 копеек

Национальный банк Украины установил на 7 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,0381 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 15 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 7 августа установил официальный курс евро на уровне 44,79 грн (на 6 августа был установлен на уровне 45,14 грн). Европейская валюта подешевела на 35 копеек.

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