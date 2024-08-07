От простоя добычи газа на одном из крупнейших месторождений Украина потеряла 3 миллиарда

Аннулирование лицензии в декабре 2023 года на добычу газа в Сахалинском месторождении привело к убыткам, которые могут оцениваться примерно в 3 млрд грн. Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

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Так, потери от прекращения добычи оцениваются не менее миллиарда гривен: речь о договоре управления с АРМА, а также налоги и местные сборы. Общий ущерб из-за остановки — 3 млрд грн.

АРМА уже обратилась в правоохранительные органы с целью привлечения виновных к ответственности за вред.

По сообщению Думы, 6 августа было также вынесено отдельное определение суда в отношении Государственной службы геологии и недр Украины, направленное в Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора.

Завтра, 8 августа, Высший антикоррупционный суд будет рассматривать заявление бывших владельцев Сахалинского месторождения об отмене ареста имущества и передаче имущественных прав в АРМА.

«Агентство готово к этому заседанию и будет продолжать отстаивать интересы государства», — добавила Дума.

Напомним

Бывшие владельцы Сахалинского месторождения JKX Ukraine BV подали апелляцию в Высший антикоррупционный суд на отмену ареста их имущества.

Шестой апелляционный административный суд разрешил компании Укрнефтебурение, отчужденной у Игоря Коломойского, восстановить добычу на Сахалинском месторождении.

Нафтогаз надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу к концу 2024 года.