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7 августа 2024, 19:10 Читати українською

Литовскую компанию оштрафовали на 13,6 миллиона евро за нарушение санкций

Зарегистрированная в Литве экспортирующая автомобили компания получила штраф в 13,6 млн евро за нарушение международных санкций. Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные литовской таможни.

Зарегистрированная в Литве экспортирующая автомобили компания получила штраф в 13,6 млн евро за нарушение международных санкций.
Фото: pixabay.com

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Согласно сообщению таможенного ведомства, были задержаны и конфискованы шесть полуприцепов для грузовиков.

При этом таможня не назвала компанию, на которую был наложен штраф.

Сообщается, что компания не обеспечила соблюдение международных санкций, введенных в Литве при заключении соглашений с компаниями из Казахстана, Беларуси и Турции. В результате перевозка задержанных транспортных средств была признана нарушением санкций.

Это не первый случай, когда компании подвергаются подобным мерам за нарушение закона о международных санкциях после введения литовской таможней усиленных проверок.

Напомним

«Минфин» писал, что Литва выделила 1 млн евро на восстановление Охматдета и других медучреждений по которым рф нанесла удары.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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