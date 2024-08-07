Зарегистрированная в Литве экспортирующая автомобили компания получила штраф в 13,6 млн евро за нарушение международных санкций. Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные литовской таможни.
Литовскую компанию оштрафовали на 13,6 миллиона евро за нарушение санкций
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Согласно сообщению таможенного ведомства, были задержаны и конфискованы шесть полуприцепов для грузовиков.
При этом таможня не назвала компанию, на которую был наложен штраф.
Сообщается, что компания не обеспечила соблюдение международных санкций, введенных в Литве при заключении соглашений с компаниями из Казахстана, Беларуси и Турции. В результате перевозка задержанных транспортных средств была признана нарушением санкций.
Это не первый случай, когда компании подвергаются подобным мерам за нарушение закона о международных санкциях после введения литовской таможней усиленных проверок.
Напомним
«Минфин» писал, что Литва выделила 1 млн евро на восстановление Охматдета и других медучреждений по которым рф нанесла удары.
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