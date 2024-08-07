Рынок аренды автомобилей в Европе восстанавливается за счет машин с ДВС

С января по июнь один из 10 приобретенных транспортных средств в Европе был зарегистрирован на компании по краткосрочной аренде авто. В первом полугодии европейский рынок Rent-a-Car (RAC) увеличился на 24% до 779 тыс. ед. Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на Dataforce.

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Где больше всего арендованных авто

Наибольшее количество автомобилей для аренды было реализовано в Германии — 190 тыс. ед.

Однако самая большая доля RAC на рынке новых авто в Испании, где каждый четвертый реализуемый автомобиль попал на рынок аренды (152 тыс. ед.).

В то же время, наблюдается существенное уменьшение спроса со стороны RAC на электромобили. С начала года парк RAC пополнили только 30 тысяч электромобилей, что на 10 тыс. ед. меньше, чем в прошлом. Их доля в закупках RAC снизилась с 6,4 до 3,8%.

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Низкая остаточная стоимость делает электромобили менее популярными для компаний по краткосрочной аренде. Высокий износ электромобилей увеличивает стоимость аренды, что влияет на уменьшение спроса клиентов.