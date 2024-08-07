В Google Chrome появится монетизация

Google подтвердил планы по внедрению веб-монетизации в Chrome. Это позволит владельцам сайтов получать микроплатежи за их контент как дополнительный способ получения дохода. Об этом пишет BleepingComputer, передает mezha.media.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это позволит создателям контента и владельцам сайтов получать вознаграждение за свою работу, не полагаясь исключительно на рекламу или подписку.

Владельцы сайтов смогут сделать платежи добровольными или обязательными, например, за каждую новую страницу снимать по 2 цента.

Поддержка веб-монетизации может быть добавлена к любой веб-странице с помощью HTML-элемента rel="monetization". Этот тег будет сообщать браузеру, что сайт поддерживает веб-монетизацию и указывает платежный процессор, который следует использовать.

Вебмонетизация предлагает две уникальные возможности — небольшие платежи и отсутствие взаимодействия с пользователем — пользователи платят за контент, когда они потребляют его.

С помощью веб-монетизации владельцы вебсайтов могут выразить свою заинтересованность в получении платежей, тогда как посетитель сохраняет полный контроль над тем, сколько денег он готов заплатить за контент.