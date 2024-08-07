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7 августа 2024, 17:49 Читати українською

В Укрнафте избрали полный состав наблюдательного совета

В ПАО «Укрнафта» избрали полный состав наблюдательного совета. К команде компании в статусе независимого члена наблюдательного совета присоединилась Екатерина Кузнецова. Об этом сообщил директор Укрнафты Сергей Корецкий на своей странице в Facebook.

В ПАО «Укрнафта» избрали полный состав наблюдательного совета.
Фото: ukrnafta.com

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Наблюдательный совет

Обновленный состав Наблюдательного совета ПАО «Укрнафта» выглядит следующим образом:

  • Екатерина Кузнецова — независимая директор (член). Более 25 лет опыта в международных аудиторских компаниях прошла путь от младшей консультантки до старшей менеджерки ERNST & YOUNG (Австралия); работала генеральным менеджером финдепартамента корпоративного центра Optus (второй оператор связи в Австралии); была директором группы рынков капитала в PwC LLP UK (Великобритания).
  • Тимоти Додсон — независимый директор (член). Более 40 лет опыта в области добычи и геологии, был исполнительным вице-президентом в Equinor, сейчас возглавляет совет директоров норвежской компании Ennox Technology Sdn Bhd.
  • Дункан Джеймс Найтингейл — независимый директор (член). Более 30 лет опыта в области нефтегазовой промышленности является международным экспертом по поиску нефтяных и газовых резервов в странах Латинской Америки, Европы, Африки и Ближнего Востока.
  • Людмила Дараган — представительница от государства. Государственный секретарь Министерства обороны. До этого работала заместителем председателя, еще раньше — руководителем аппарата Фонд государственного имущества Украины. Являлась государственным секретарем Минветеранов.
  • Роза Тапанова — представительница группы Нафтогаза. Член наблюдательного совета Ощадбанка. Опыт работы в юриспруденции — более 16 лет. Заслуженный юрист.

«Компания объединила в своих органах управления высококвалифицированных профессионалов, в том числе — с большим международным опытом в сферах геологии, добычи, аудита, юриспруденции и управления», — отметил Корецкий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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