В Укрнафте избрали полный состав наблюдательного совета

В ПАО «Укрнафта» избрали полный состав наблюдательного совета. К команде компании в статусе независимого члена наблюдательного совета присоединилась Екатерина Кузнецова. Об этом сообщил директор Укрнафты Сергей Корецкий на своей странице в Facebook.