Приватбанк продает 1,6 млрд грн кредитов физлиц

Приватбанк выставил на площадке OpenMarket портфель кредитов физлиц общей задолженностью на сумму 1,6 млрд грн. Банки могут купить этот портфель с дисконтом до 98%, сообщила пресс-служба банка.

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Что известно об аукционе

Аукцион пройдет 30 августа в формате редукциона. Торги стартуют с отметки 1,6 млрд грн, при каждом шаге цена будет снижаться на 3,2 млн грн. Снижение цены может продолжаться до минимальных 2,15% от начального уровня — 34,4 млн грн.

В портфеле, который банк выставил на продажу, более 155 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения. Их уже сочли безнадежными и списали, сформировав под них резервы.

Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные.

Права требования по портфелю включают в себя тело кредита и начисленные проценты.

Кто допускается к торгам

К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление денег в ссуду и/или услуги по факторингу, и отвечают требованиям банка.