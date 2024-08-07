Пенсионный фонд профинансировал выплату пенсий за август в размере 15,8 млрд грн, в том числе 12,7 млрд грн — через уполномоченные банки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Пенсионный фонд направил 15,8 миллиарда на пенсии за август
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Сколько профинансировано
- на пенсионные выплаты — 15,8 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 3,1 млрд грн, через уполномоченные банки — 12,7 млрд грн;
- на выплату жилищных субсидий и льгот — 1332,7 млн. грн;
- страховых выплат — 1410,6 млн грн, в том числе на оплату больничных — 255,9 млн грн.
В августе предоставлено 185 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Источник: Минфин
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