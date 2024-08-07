В 88% дел украинские суды отменяют штрафы от ТЦК — Опендатабот

По меньшей мере, 34 дела об обжаловании штрафов от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм по нарушению правил военного учета. В 30 из них суды встали на сторону истцов и отменили штрафы. Об этом говорится в данных Опендатабота.

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Отмечается, что по четырем делам суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе.

Больше отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия, соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам.

Так, в частности, произошло и по единственному делу в реестре, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медикиня по специальности. На момент, когда истец получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было — суд отменил этот штраф.

В 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения. Так, например, обжаловали штраф за ненахождение на военном учете в РТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о взятии на военный учет.

В противном случае в суд обратился мужчина, прибывший в ТЦК для уточнения данных, но получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, из-за которых за это могли наказать — суд отменил штраф.

Следует отметить, что речь идет только о штрафах за нарушение правил военного учета по изменениям в ст. 210 КУоАП, принятых в мае 2024 года. За такие нарушения могут оштрафовать от 17 тысяч до 25 тысяч грн.

С начала года в исполнительную службу в общей сложности было передано более 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК и СП.