Зеленский утвердил продолжение военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Они будут действовать как минимум еще 90 дней. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Зеленский в среду, 7 августа, подписал законы № 11433 и № 11434. Таким образом, военное положение и мобилизацию с 12 августа продлили еще на 90 дней — до 9 ноября 2024 года.

Следует отметить, что в Украине уже 12 раз продолжали этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.

Что такое военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Общая мобилизация

Это механизм рекрутинга и пополнения Вооруженных Сил Украины. Под общую мобилизацию подпадают военнообязанные украинцы для выполнения обязанностей по обороне страны от агрессора. Новобранцы должны пройти военную обучение, после чего их перемещают в подразделение для несения службы.

Напомним

Верховная рада проголосовала за соответствующие законопроекты 23 июля.