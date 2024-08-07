Биткоин-киты за месяц накопили $23 млрд, пользуясь колебаниями на рынке

Крупные холдеры биткоина, называемые китами, в течение месяца выкупили 404 448 BTC, что на момент написания новости составляет около $23 млрд. Об этом сообщил CEO аналитической платформы CryptoQuant Ки Янг Джу у Х, пишет Na chasi Crypto.

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Крупные инвесторы пользуются колебаниями на рынке и активно скупают первую криптовалюту. Только за последний месяц такие холдеры накопили значительный объем — 404 448 BTC.

Ки Янг Джу предполагает, что это связано с покупками BTC институциональными игроками на рынке, компаниями и правительствами.

Во время обвала на рынках в понедельник 5 августа киты активно выкупали «провал», когда биткоин опускался ниже $50 тыс.