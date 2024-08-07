Авторынок Украины: Самые популярные «легковушки» в частном и корпоративном секторах

В июле украинский автопарк пополнили около 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 67% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а треть приобрели юрлица. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Продажа новых авто

По сравнению с июлем 2023 г. продажи новых «легковушек» в частном сегменте авторынка увеличились на 17%, а в корпоративном — на 27%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

TOYOTA RAV-4 — 302 ед.;

HONDA M-NV — 223 ед.;

MAZDA CX5 — 136 ед.

KIA Sportage — 135 ед.;

RENAULT Duster — 133 ед.

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В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: