В июле украинский автопарк пополнили около 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 67% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а треть приобрели юрлица. Об этом сообщает «Укравтопром».
Авторынок Украины: Самые популярные «легковушки» в частном и корпоративном секторах
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Продажа новых авто
По сравнению с июлем 2023 г. продажи новых «легковушек» в частном сегменте авторынка увеличились на 17%, а в корпоративном — на 27%.
Покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:
- TOYOTA RAV-4 — 302 ед.;
- HONDA M-NV — 223 ед.;
- MAZDA CX5 — 136 ед.
- KIA Sportage — 135 ед.;
- RENAULT Duster — 133 ед.
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В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
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RENAULT Duster — 408 ед;
- TOYOTA Hilux — 140 ед.;
- SKODA Octavia — 106 ед.;
- MITSUBISHI L200 — 101 ед.;
- TOYOTA RAV-4 — 85 ед.
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Источник: Минфин
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