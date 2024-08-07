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7 августа 2024, 11:10 Читати українською

Авторынок Украины: Самые популярные «легковушки» в частном и корпоративном секторах

В июле украинский автопарк пополнили около 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 67% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а треть приобрели юрлица. Об этом сообщает «Укравтопром».

В июле украинский автопарк пополнили около 6,4 тыс.
Фото: toyota-ua.com

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Продажа новых авто

По сравнению с июлем 2023 г. продажи новых «легковушек» в частном сегменте авторынка увеличились на 17%, а в корпоративном — на 27%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

  • TOYOTA RAV-4 — 302 ед.;
  • HONDA M-NV — 223 ед.;
  • MAZDA CX5 — 136 ед.
  • KIA Sportage — 135 ед.;
  • RENAULT Duster — 133 ед.

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В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  • RENAULT Duster — 408 ед;

  • TOYOTA Hilux — 140 ед.;
  • SKODA Octavia — 106 ед.;
  • MITSUBISHI L200 — 101 ед.;
  • TOYOTA RAV-4 — 85 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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