Украина рассчитывает до конца года получить от США $7,8 млрд — Шмыгаль

У Украины есть заверения от государств-партнеров и международных финансовых институтов, что все потребности внешнего финансирования на этот год будут обеспечены. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Бюджетная поддержка

«Украина продолжает усиливать свою финансовую устойчивость. Вчера в государственный бюджет поступило $3,9 млрд безвозвратной помощи от Соединенных Штатов. В этом году рассчитываем получить от американских союзников $7,8 млрд бюджетной поддержки», — сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, также в ближайшее время ожидается следующий транш в размере 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза. За 2024 год Украина привлечет от ЕС по этой программе 16 млрд евро.

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«Мы четко следуем графику выполнения всех индикаторов. Все реформы выполняем. Принимаем все необходимые изменения», — подчеркнул премьер-министр.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что средства партнеров — это помощь для финансирования невоенных расходов бюджета, выполнения социальных обязательств государства, выплаты зарплат бюджетникам, реализации экономических и гуманитарных проектов.

«Сектор безопасности и обороны Украина финансирует внутренние ресурсы. Все налоги граждан и бизнеса из центрального бюджета идут исключительно на украинскую армию. Спасибо каждому и каждому, кто работает, платит налоги, создает рабочие места и таким образом помогает финансировать нашу оборону», — сказал глава правительства.