Украина ожидает в ближайшее время 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility — Шмыгаль

Украина в ближайшее время ожидает следующий транш в размере 4,2 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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«За 2024 год Украина привлечет от ЕС по этой программе в общей сложности 16 млрд евро», — заявил премьер.

Он подчеркнул, что Украина внедряет все необходимые реформы. В то же время, есть заверения от государств-партнеров и международных финансовых институтов, что все потребности внешнего финансирования на этот год будут обеспечены.

«Средства партнеров — это помощь для финансирования невоенных расходов бюджета. Это помощь для выполнения социальных обязательств государства, выплаты зарплат бюджетникам, для реализации экономических и гуманитарных проектов. Сектор безопасности и обороны Украина финансирует из внутренних ресурсов», — подчеркнул глава правительства.