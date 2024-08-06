Дело не завершено: США хотят конфисковать у Павла Лазаренко $200 миллионов для Украины

Министерство юстиции США из-за процедуры гражданской конфискации в длительном судебном процессе пытается конфисковать более $200 млн у экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины. Об этом в интервью Голосу Америки сообщила руководительница международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возвращению активов ведомства Мэри Батлер.

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Что известно

«Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение по конфискации. Тогда Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас двигаемся вперед. Возможно, речь идет о более чем $200 млн. Это много денег и много чувствительных вопросов», — говорит Батлер.

Предыстория

Лазаренко был задержан в США в феврале 1999 года, когда он бежал из Украины. В то время его также разыскивала Швейцария. Он получил окончательный вердикт суда в США в 2009 году. Тогда его признали виновным в отмывании $22,85 млн и назначили в форме наказания около 8 лет тюрьмы. На свободу он вышел в 2012 году.

Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда — конфискацию денег и штрафы. Из похищенных Лазаренко денег Украина получила $6,5 млн от Швейцарии.

Дело, о котором говорит Батлер, касается усилий Министерства юстиции по конфискации более $200 млн Лазаренко, арестованных в разных странах. Судебные процессы по этим деньгам продолжаются уже около 20 лет.