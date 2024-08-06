АРМА разыскало около миллиарда гривен на счетах предпринимателей, подозреваемых в неуплате налогов

АРМА, по исполнению запроса детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области, выявило активы фигурантов уголовного производства. Об этом говорится в сообщении АРМА.

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Что известно

Согласно материалам досудебного расследования, стражи порядка установили причастность руководителей и бенефициаров группы предприятий.

Выполняя государственные контракты, они совершали фиктивные сделки и уклонялись от уплаты налогов.

«Такая практика ведения хозяйственной деятельности становится еще более возмутительной в условиях военного положения и общей экономической нестабильности», — отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великореченин.

По его словам, Агентство использовало инструменты доступа к банковской информации, базам данных и другим источникам. Это позволило выявить ряд объектов недвижимости, земельные участки, дорогие автомобили, сельскохозяйственную технику, оружие, доли в уставных капиталах компаний, а также средства в национальной и иностранной валютах почти на миллиард гривен.

Кроме того, АРМА уже направила запросы в органы иностранных юрисдикций для выявления возможных активов за рубежом, которые могли быть приобретены за счет незаконной деятельности.