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6 августа 2024, 14:24 Читати українською

АРМА разыскало около миллиарда гривен на счетах предпринимателей, подозреваемых в неуплате налогов

АРМА, по исполнению запроса детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области, выявило активы фигурантов уголовного производства. Об этом говорится в сообщении АРМА.

АРМА, по исполнению запроса детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области, выявило активы фигурантов уголовного производства.
Фото:ukrinform

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Что известно

Согласно материалам досудебного расследования, стражи порядка установили причастность руководителей и бенефициаров группы предприятий.

Выполняя государственные контракты, они совершали фиктивные сделки и уклонялись от уплаты налогов.

«Такая практика ведения хозяйственной деятельности становится еще более возмутительной в условиях военного положения и общей экономической нестабильности», — отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великореченин.

По его словам, Агентство использовало инструменты доступа к банковской информации, базам данных и другим источникам. Это позволило выявить ряд объектов недвижимости, земельные участки, дорогие автомобили, сельскохозяйственную технику, оружие, доли в уставных капиталах компаний, а также средства в национальной и иностранной валютах почти на миллиард гривен.

Кроме того, АРМА уже направила запросы в органы иностранных юрисдикций для выявления возможных активов за рубежом, которые могли быть приобретены за счет незаконной деятельности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
6 августа 2024, 17:00
#
А скільки заберуть потім до бюджету?
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