Большинство азиатских акций резко выросли во вторник после обвала на предыдущей сессии, причем японские рынки восстановились больше всех после падения на медвежьем рынке. Об этом пишет investing.com.
Фондовый рынок Японии восстанавливается после рекордного обвала
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Инвесторы выкупают провал
Элемент выгодной покупки также способствовал росту региональных рынков, поскольку трейдеры вложились в сильно подешевевшие акции с сильными фундаментальными показателями, которые, вероятно, выиграют от снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.
Однако азиатские акции несут значительные потери по сравнению с предыдущей сессией, которые были вызваны растущими опасениями по поводу рецессии в США после неутешительных данных по рынку труда.
Рынок США
Уолл-стрит упала в ходе ночных торгов, а NASDAQ Composite вошел в зону коррекции с недавних пиков.
Тем не менее американские рынки, похоже, тоже должны отскочить, а фьючерсы на Уолл-стрит выросли в ходе азиатских торгов.
Японские акции восстанавливаются после медвежьего рынка; Nikkei вырос на 10%.
Япония
Японские акции, которые падали сильнее своих конкурентов на последних сессиях, оказались в лидерах роста во вторник. Индекс Nikkei 225 вырос более чем на 10%, а TOPIX прибавил 8,8%.
Оба индекса все еще остаются на территории «медвежьего рынка» после падения на 12−14% в ходе предыдущей сессии.
Подъем на японских рынках произошел, несмотря на неоднозначные данные по заработной плате и расходам за июнь. В то время как общая заработная плата вырос, расходы домохозяйств сократился по сравнению с показателем годичной давности.
Напомним, что в понедельник случился рекордный обвал фондовых рынков по всему миру.
Комментарии