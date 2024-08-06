Фондовый рынок Японии восстанавливается после рекордного обвала

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 августа 2024, 10:46 Читати українською

Фондовый рынок Японии восстанавливается после рекордного обвала

Большинство азиатских акций резко выросли во вторник после обвала на предыдущей сессии, причем японские рынки восстановились больше всех после падения на медвежьем рынке. Об этом пишет investing.com.

Большинство азиатских акций резко выросли во вторник после обвала на предыдущей сессии, причем японские рынки восстановились больше всех после падения на медвежьем рынке.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инвесторы выкупают провал

Элемент выгодной покупки также способствовал росту региональных рынков, поскольку трейдеры вложились в сильно подешевевшие акции с сильными фундаментальными показателями, которые, вероятно, выиграют от снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Однако азиатские акции несут значительные потери по сравнению с предыдущей сессией, которые были вызваны растущими опасениями по поводу рецессии в США после неутешительных данных по рынку труда.

Рынок США

Уолл-стрит упала в ходе ночных торгов, а NASDAQ Composite вошел в зону коррекции с недавних пиков.

Тем не менее американские рынки, похоже, тоже должны отскочить, а фьючерсы на Уолл-стрит выросли в ходе азиатских торгов.
Японские акции восстанавливаются после медвежьего рынка; Nikkei вырос на 10%.

Япония

Японские акции, которые падали сильнее своих конкурентов на последних сессиях, оказались в лидерах роста во вторник. Индекс Nikkei 225 вырос более чем на 10%, а TOPIX прибавил 8,8%.

Оба индекса все еще остаются на территории «медвежьего рынка» после падения на 12−14% в ходе предыдущей сессии.

Подъем на японских рынках произошел, несмотря на неоднозначные данные по заработной плате и расходам за июнь. В то время как общая заработная плата вырос, расходы домохозяйств сократился по сравнению с показателем годичной давности.

Напомним, что в понедельник случился рекордный обвал фондовых рынков по всему миру.

Онлайн-курси для інвесторів

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами