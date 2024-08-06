В Винницкой области строят «сухой порт». Сумма частных инвестиций составляет $15 млн.

В Винницкой общине строят «сухой порт» — железнодорожный терминал, который улучшит перевозку и обработку груза. Об этом говорится в сообщении городского головы Винницы Андрея Очеретного.

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Чем поможет порт

По его словам, «порт» поможет связать центральные регионы страны с портами «Большой Одессы» и через контейнерный терминал «Мостиска» — со странами ЕС.

«По сути это логистический хаб с соответствующей инфраструктурой, только не на море, а на суше», — отметил Очеретный.

Сумма частных инвестиций в винницкий объект составляет более $15 млн, а строительство разделено на две очереди.

Стартовали работы весной 2024 года. Уже готова часть железнодорожных путей, весоизмерительная система, а также складское помещение на 3,5 тыс. кв. м.

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«Вводить в эксплуатацию сухой порт планируют в третьем квартале этого года. До конца этого года здесь трудоустроят около 50 человек, сейчас ищут механизаторов. В целом планируют создать 100 рабочих мест», — отметил Очеретный.

Справка

Сухой порт — внутренний терминал, непосредственно связанный автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом. Это логистическая технология, которая предусматривает в дополнение к перевалке грузов переводить на сухие порты приемку грузов на хранение и предоставление услуг по таможенному оформлению товаров.