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5 августа 2024, 19:17 Читати українською

Во Вьетнаме магната-миллиардера приговорили к 21 году за мошенничество

В понедельник Народный суд Ханоя приговорил к 21 году тюрьмы вьетнамскую авиакомпанию и магната недвижимости Тринь Ван Куйета. Его признали виновным в обмане акционеров на сумму $144 миллиона (около 131 миллиона евро) путем завышения стоимости одной из своих компаний. Об этом пишет DW.

В понедельник Народный суд Ханоя приговорил к 21 году тюрьмы вьетнамскую авиакомпанию и магната недвижимости Тринь Ван Куйета.
Фото:dw.com

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Что известно

Обвинительный вердикт был вынесен после двухнедельного судебного процесса над Куйетом и другими сообщниками.

48-летний Куйет известен во Вьетнаме тем, что владел дисконтной авиакомпанией Bamboo Airways и FLC Group, которая имела широкий спектр холдингов недвижимости, таких как гостиницы, курорты и поля для гольфа.

Подсудимых признали виновными в мошенническом преувеличении стоимости дочерней компании FLC, FLC Faros, незадолго до того, как она стала публичной в 2016 году.

Согласно обвинению, компания продала 391 миллион акций примерно 30 000 инвесторам, фактически выманив у них 3,6 триллиона вьетнамских донгов ($144 миллиона).

Некоторые из обвиняемых Куйета являются чиновниками, одобрившими схему, несмотря на то, что знали, что цифры, предоставленные инвесторам, были ложными. Среди них был Тран Дак Синь, бывший глава фондовой биржи Хо Ши Мина. Сина приговорили к 6,5 годам заключения.

Приговоры другим обвиняемым варьировались от тюремного заключения до условного срока.

Напомним

Арест Куйета в 2022 году произошел в рамках десятилетнего антикоррупционного крестового похода Коммунистической партии Вьетнама.

В апреле еще один магнат недвижимости был приговорен к смертной казни за организацию крупнейшего в стране дела о финансовом мошенничестве. Чионг Ми Лан был одним из важнейших бизнесменов Вьетнама на протяжении многих лет, прежде чем был осужден за мошенничество на сумму $12,5 миллиарда.

После десятилетий безнаказанности с 2016 года тысячи чиновников Коммунистической партии были привлечены к дисциплинарной ответственности по обвинениям в коррупции, а восемь членов Политбюро были устранены.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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