Goldman Sachs ухудшил свой прогноз рецессии в США с 15% до 25%

Экономисты Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в США с 15 до 25%, но отмечают, что не стоит бояться спада даже с повышением безработицы, ведь экономика в целом в хорошем состоянии, нет больших финансовых дисбалансов, и ФРС может быстро снизить процентные ставки, если это будет нужно. Об этом пишет Bloomberg.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На прошлой неделе вышел отчет о занятости в США, засвидетельствовавший худшие показатели, чем ожидалось. Прием на работу заметно замедлился в июле, а безработица выросла до самого высокого уровня почти за три года.

Эти факты вызвали беспокойство, что ФРС затянет с понижением ставок.

На этом фоне на фондовом рынке и на рынке криптовалют наблюдается обвал, который усилился через рекордное снижение японского рынка.

К теме: Фондовые рынки резко упали