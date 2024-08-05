Экономисты Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в США с 15 до 25%, но отмечают, что не стоит бояться спада даже с повышением безработицы, ведь экономика в целом в хорошем состоянии, нет больших финансовых дисбалансов, и ФРС может быстро снизить процентные ставки, если это будет нужно. Об этом пишет Bloomberg.
Goldman Sachs ухудшил свой прогноз рецессии в США с 15% до 25%
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На прошлой неделе вышел отчет о занятости в США, засвидетельствовавший худшие показатели, чем ожидалось. Прием на работу заметно замедлился в июле, а безработица выросла до самого высокого уровня почти за три года.
Эти факты вызвали беспокойство, что ФРС затянет с понижением ставок.
На этом фоне на фондовом рынке и на рынке криптовалют наблюдается обвал, который усилился через рекордное снижение японского рынка.
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Источник: Минфин
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