Швейцарский франк поднялся до самого высокого уровня в паре с евро за десять лет. Это произошло на фоне обвала на фондовом рынке и беспокойства по поводу рецессии в США и мире, а также напряженности на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
Швейцарский франк в паре с евро достиг максимума почти за 10 лет
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Франк вырос примерно на 3,5% в паре с евро после того, как Федеральная резервная система США не стала снижать процентные ставки на прошлой неделе.
Утром в понедельник, 5 августа, курс франка поднялся до 1,0856 евро, что является самым высоким показателем с января 2015 года, когда Национальный банк Швейцарии отменил ограничение, установленное для евро.
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Источник: Минфин
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