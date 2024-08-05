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5 августа 2024, 13:44 Читати українською

В правительстве обновят Экспортную стратегию Украины

Министерство экономики совместно с ведущими международными экспертными организациями начало работу над обновлением экспортной стратегии Украины в условиях войны и на период послевоенного восстановления. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министерство экономики совместно с ведущими международными экспертными организациями начало работу над обновлением экспортной стратегии Украины в условиях войны и на период послевоенного восстановления.

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Отмечается, что в результате вооруженной агрессии РФ украинские производители столкнулись со многими вызовами.

По словам министерства экономики Юлии Свириденко, обновленная стратегия должна учесть изменения структуры украинской экономики, перспективы послевоенного восстановления страны, перераспределение рынков сбыта экспортной продукции, переориентацию на новые регионы и конкретные страны, а также адаптацию украинского производства к стандартам и потребностям потребителей ЕС.

«Реализация правительственной программы поддержки бизнеса в рамках политики „Сделано в Украине“ также должна способствовать развитию украинского экспортного потенциала», — добавила она.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
5 августа 2024, 14:06
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Это молодая набиулина на фото?
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