Популярная онлайн-платформа для торговли Robinhood прекратила работу в режиме «круглосуточно», поскольку волатильность рынков очень высока. Такое сообщение приходит пользователям платформы. Об этом сообщает ряд пабликов в соцсетях.
Robinhood остановил круглосуточную торговлю на фоне обвала на рынках
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«Торговля в режиме 24 часов пока недоступна. Вы можете сделать ордер в другое время», — говорится в сообщении.
Такое решение, вероятно, связано с обвалом на рынках, который наблюдается за последние сутки.
Напомним, что японские акции упали в понедельник, 5 августа, в результате индекс Nikkei 225 обрушился почти на 13%, что явилось самым крупным однодневным падением в его истории.
После резкого падения на азиатских рынках фьючерсы на фондовом рынке США резко снизились перед открытием торгов в понедельник: индекс S&P 500 упал на 2,8%, а Nasdaq — на 5,5%.
Глобальная нестабильность распространилась и на рынок криптовалюты.
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