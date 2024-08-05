Robinhood остановил круглосуточную торговлю на фоне обвала на рынках

Популярная онлайн-платформа для торговли Robinhood прекратила работу в режиме «круглосуточно», поскольку волатильность рынков очень высока. Такое сообщение приходит пользователям платформы. Об этом сообщает ряд пабликов в соцсетях.

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«Торговля в режиме 24 часов пока недоступна. Вы можете сделать ордер в другое время», — говорится в сообщении.

Такое решение, вероятно, связано с обвалом на рынках, который наблюдается за последние сутки.

Напомним, что японские акции упали в понедельник, 5 августа, в результате индекс Nikkei 225 обрушился почти на 13%, что явилось самым крупным однодневным падением в его истории.

После резкого падения на азиатских рынках фьючерсы на фондовом рынке США резко снизились перед открытием торгов в понедельник: индекс S&P 500 упал на 2,8%, а Nasdaq — на 5,5%.

Глобальная нестабильность распространилась и на рынок криптовалюты.

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