Укрэнерго с начала большой войны получило от USAID оборудование на $80 миллионов (фото)

Агентство США по международному развитию (USAID) с начала полномасштабного вторжения России в Украину передало Укрэнерго оборудование и средства индивидуальной защиты на сумму свыше $80 млн. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Благодарим правительство США и USAID Ukraine — USAID Украина за помощь в финансировании приобретения и доставки 18 высоковольтных автотрансформаторов для магистральной сети Укрэнерго», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что часть этого оборудования уже работает на объектах Укрэнерго, снабжая электроэнергией дома миллионов украинцев.

Новые автотрансформаторы являются частью крупного проекта USAID и Укрэнерго по восстановлению объектов украинской энергетики после ударов россиян.