Состояние Трампа упало на $900 миллионов после того, как Харрис вступила в президентскую гонку

Стоимость доли Дональда Трампа в компании Trump Media & Technology Group упала на $900 млн после того, как Камала Гаррис вступила в борьбу за Белый дом. С тех пор цена акций компании упала примерно на 23%. Об этом сообщает CNN.

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Стоимость доминирующей доли Трампа в консервативной социальной медиакомпании составляла $4 млрд по состоянию на 19 июля, последний торговый день перед тем, как Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал Гаррис. Теперь доля Трампа оценивается в $3,1 млрд.

Акции Trump Media стали для трейдеров Уолл-стрит индикатором перспективы возвращения Трампа в Белый дом, поскольку актив компании — соцсеть Truth Social — может стать платформой для президентских коммуникаций, если Трамп победит.

Согласно данным Comscore, проанализированных TheRighting, в июне уникальные посетители соцсети Truth Social упали на 38% по сравнению с прошлым годом, что стало третьим месяцем падения платформы.

В июне цена акций Trump Media ненадолго подскочила после провального выступления Байдена на дебатах. Акции снова выросли в прошлом месяце после того, как Трамп пережил покушение в Пенсильвании.

Цена акций Trump Media испытала чрезвычайную турбулентность после выхода на биржу в конце марта. Эксперты говорят, что Trump Media — это акция мемов, торгующая на ажиотаже и импульсе, а не на фундаментальных показателях.

Трамп является доминирующей фигурой в компании, владеет 114,75 млн акций, является ее главой и популярнейшим пользователем Truth Social. Bloomberg оценивает состояние Трампа в $5,9 млрд.

Даже после недавней распродажи Trump Media все еще оценивается в $5,1 млрд.

Некоторые эксперты предупреждают, что компания сильно переоценена, поскольку приносит очень низкий доход, а Truth Social остается крошечным игроком на рынке социальных сетей.