Выручка криптобиржи Coinbase во втором квартале составила $1,4 миллиарда

Криптовалютная биржа Coinbase опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2024 года. Согласно обнародованным данным, компания получила выручку в размере $1,45 млрд.

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По сравнению с аналогичным периодом 2023 года упомянутый показатель вырос более чем в два раза. В то же время размер выручки снизился на 11% по отношению к результатам первого квартала 2024 года — $1,6 млрд.

Чистая прибыль Coinbase продемонстрировала радикальное сокращение и составила $36 млн. Для сравнения, в прошлом отчетном периоде этот показатель достиг $1,18 млрд.

Один из ключевых источников получения дохода в виде сборов с потребительских транзакций сократился на 29% и составил $665 млн. К тому же объем торгов упал на 28%.

В то же время, заметно вырос доход от подписки и услуг, который увеличился на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $599 млн.

10% от общего дохода, связанного с транзакциями, пришлось на переводы с активом Solana (SOL).

Кроме этого, выросли доходы Coinbase от операций со стейблкоинами. Показатель увеличился до $240,4 млн. по сравнению с $197,3 млн. в первом квартале года.