Apple сообщила о рекордных доходах, несмотря на падение продаж iPhone

Финансовые результаты Apple за третий квартал 2024 года продемонстрировали 5-процентный рост в годовом исчислении. Компания установила рекорд по выручке в $85,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Несмотря на это, есть несколько ключевых моментов, вызвавших беспокойство у инвесторов — это снижение продаж iPhone и доходов в Китае.

Выручка в Китае упала до $14,7 млрд, что на 6,3% меньше, чем год назад, поскольку Apple сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Huawei и других компаний-производителей смартфонов.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил на встрече с инвесторами, что модели iPhone все еще остаются лидерами продаж «в городском Китае».

В целом продажи iPhone несколько снизились с $39,67 млрд в том же квартале прошлого года до $39,30 млрд в этом году. В процентах от общего объема продаж iPhone занимает самую низкую долю среди других продуктов и услуг компании почти за четыре года.

Как Apple удалось добиться роста дохода

Достичь роста общего дохода на 5% удалось благодаря значительному росту доходов как от услуг, так и продаж iPad.

В третьем квартале 2024 года Apple представила новые крупные обновления iPad, и потребители, похоже, хорошо отреагировали: доход от продаж iPad вырос почти на 24% и составил $7,16 млрд.

Выручка от услуг, включающих такие сервисы, как Apple TV+ и Apple Music, выросла на 14%.

Другие категории продуктов «яблочной» компании, в частности, наушники AirPods и Apple Watch, продемонстрировали падение на 2% до $8,1 млрд в течение квартала. При этом продажи компьютеров Mac выросли на 2% до около $7 млрд.

Apple отметила, что очень большой процент покупателей Apple Watch и iPad в этом квартале являлись владельцами этих категорий устройств впервые, что свидетельствует о том, что рынок еще не насыщен.

Прогноз

Компания ожидает, что Apple Intelligence (набор функций, использующих искусственный интеллект) поможет стимулировать продажи новейших и дорогих iPhone, поскольку инновации не будут работать на смартфонах к прошлогоднему iPhone 15 Pro.

То есть функции ИИ, которые станут доступны с обновлением iOS 18.1, будут поддерживаться на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также на будущих моделях iPhone 16.

В целом Apple Intelligence будет доступен на всех основных устройствах Apple, включая iPhone, iPad и Mac.