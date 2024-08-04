В Закарпатской области в тестовом режиме заработала турбина мощностью 1,8 МВт ветровой электростанции (ВЭС) — первая в этом регионе. Об этом сообщает Государственная инспекция энергетического надзора Украины.
На Закарпатье запустили первую ветровую электростанцию в регионе
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«Сейчас станция работает в тестовом режиме с мощностью 1,8 МВт. Она оснащена турбиной мощностью 4,8 МВт, имеет высоту башни 120 м и диаметр ротора — 152 м», — говорится в сообщении.
Один такой ветряк имеет потенциал обеспечить электроэнергией до 3 тыс. домохозяйств.
Общая установленная мощность планируемой ВЭС составит 80 МВт. Объема производимой электроэнергии достаточно для ежегодного обеспечения 50 тыс. домохозяйств.
Источник: Минфин
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