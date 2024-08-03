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3 августа 2024, 14:13 Читати українською

Индекс Биг Мака: Каким должен быть «реальный» курс гривны к доллару в Украине

Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 49,5%. Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за июль 2024 года.

Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 49,5%.
Фото: freepik.com

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Стоимость Биг Мака

Стоимость Биг Мака в Украине составляет 118 грн, в то время как в США бургер стоит $5,69. Таким образом, украинская валюта недооценена на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 грн/$.

По курсу покупательной способности гривна должна быть на уровне 20,74 грн/$.

Самые недооцененные валюты

По данным издания, наиболее недооцененными валютами мира в июле 2024 года являются денежные единицы:

  • Тайвань,
  • Индонезии,
  • Египта,
  • Индии,
  • ЮАР.

Наиболее переоцененные валюты

  • швейцарский франк — на 41,8%,
  • уругвайское песо — на 24,3%,
  • норвежская крона — на 18,9%,
  • аргентинское песо — на 15%,
  • евро — на 6,5%,
  • британский фунт — на 3,6%.

Напомним

В январе 2023 года, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен был стоить 17,16 грн.

В 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака.

В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 грн.

В 2019 году украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мак, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по индексу Биг Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.

История рейтинга Биг Мака

Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бургера. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо и овощи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Prya
Prya
3 августа 2024, 14:49
#
Сколько не говори «халва»…
+
0
penetrator1963
penetrator1963
3 августа 2024, 14:50
#
Просто в Украине никто не будет бигмак покупать по цене килограмма чистой курятины, ну, а 118 грн фанаты заведения найдут
+
+27
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 августа 2024, 14:52
#
А давайте сравним курс ЕВРО к ГРИВНЕ по цене пачки сигарет?
Украина -около 2.5 ЕВРО пачка , Германия, Франция -9 — 11 ЕВРО пачка, так что получается?
А может сравним по водке?
+
+12
Kankakee
Kankakee
3 августа 2024, 16:53
#
Який хитрий ход це Не бігмак має коштувати вдвічі дороже бо купівельна спроможність населення впала вдвічі а гривня бо вона недооціненна 😁
+
+15
1vikky
1vikky
3 августа 2024, 17:13
#
Бред сивой кобылы!
+
0
bonv
bonv
3 августа 2024, 17:47
#
Куплю по 20,74 на всі:)))
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