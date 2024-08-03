Глобальные морские потоки нефти сокращаются из-за резкого падения российского экспорта

Российский экспорт сырой нефти из ключевых западных портов в июле 2024 года упал до 19-месячного минимума, что повлекло за собой общее снижение потоков морской нефти во всем мире. Об этом сообщает Bloomberg.

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В прошлом месяце глобальные поставки нефти упали примерно на 586 000 баррелей в день, свидетельствуют данные отслеживания танкеров.

Общий поток в Китай упал более чем на 1,4 млн баррелей в день, что является самым зафиксированным падением в этом году.

Отмечается, что увеличение экспорта со стороны ведущих экспортеров Саудовской Аравии и США помогло компенсировать меньшие поставки из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.

Российский экспорт — главным образом флагманского сорта Urals — из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также Новороссийска на Черном море, в прошлом месяце упал почти до 1,8 млн баррелей в день. Для сравнения, в июне этот показатель составил 2,2 млн баррелей в сутки.

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Россия стала лучше соблюдать свои квоты в рамках соглашения OPEC+. Также наблюдается возобновление работы нефтеперерабатывающих заводов в стране-агрессорке, что может уменьшить объемы экспортируемой нефти.

Отдельный анализ на этой неделе показал, что общий экспорт российской сырой нефти морем является самым низким почти за год, а поставки из балтийских портов — самыми низкими с декабря 2022 года.