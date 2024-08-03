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3 августа 2024, 13:18 Читати українською

Акции Intel упали на 26% из-за планов сократить 15 тысяч рабочих мест

Американская компания Intel потеряла более четверти своей стоимости в пятницу после того, как обнародовала радикальные планы по сокращению количества сотрудников и капитальных затрат. Об этом сообщает Financial Times.

Американская компания Intel потеряла более четверти своей стоимости в пятницу после того, как обнародовала радикальные планы по сокращению количества сотрудников и капитальных затрат.
Фото: pixabay.com

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Экстренные шаги исполнительного директора Пэт Хелсингера, чтобы вернуть культовую компанию Кремниевой долины на стабильную финансовую основу, включают 15-процентное сокращение ее рабочей силы, или около 15 000 рабочих мест. Причем большинство должностей будет уволено в этом году.

Чтобы подкрепить свои слабеющие финансы, Intel также отменила свои дивиденды и объявила о неожиданном развороте своих резких капитальных затрат. При этом инвестиции в этом году, вероятно, будут на 20% меньше, чем прогнозировалось.

Падение акций

Акции американского производителя микросхем в пятницу, 2 августа, упали на 26% на фоне более широкой распродажи на фондовом рынке. Это превысило 10-процентное падение, наблюдавшееся после последнего отчета о доходах Intel.

По словам Financial Times, это стало еще одним серьезным ударом по уверенности Уолл-стрит в том, что Хелсингеру удастся реализовать свой амбициозный план преобразований компании.

Акции других компаний, производящих полупроводники, также упали в пятницу после последних квартальных результатов Intel, включая производителя чипового оборудования ASML (-9%), и поставщика Tokyo Electron (-12%).

Несмотря на то, что большинство аналитиков высоко оценили Хелсингера за то, что он избавил Intel от давних недостатков в ее основной технологии производства, ему удалось не так успешно отвоевать долю рынка, которую Intel потеряла из-за конкурента AMD, и заработать на бурном спросе на микросхемы для искусственного интеллекта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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