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2 августа 2024, 16:38 Читати українською

«Скрыть активы не получится»: НАПК предостерегло чиновников от махинаций с криптовалютой

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило факты недостоверного декларирования публичными служащими сведений о криптовалюте. Правоохранители уже начали в их отношении уголовные производства, сообщила прессслужба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило факты недостоверного декларирования публичными служащими сведений о криптовалюте.

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«Имеющийся технический и аналитический инструментарий […] во время проведения полных проверок дает возможность проверить наличие криптовалюты или выяснить, действительно ли она принадлежит тому, кто указан в декларации», — говорится в сообщении.

НАПК выяснило, что заместитель начальника регионального сервисного центра МВД в Николаевской области в декларации за 2021 год указал биткоины на 100 млн грн в гривневом эквиваленте. Подтвердить наличие криптовалюты во время полной проверки он не смог.

А в его декларации за 2022 год НАПК нашло недостоверные сведения о криптовалюте более чем на 48 млн грн.

Недостоверные сведения более чем на 23 млн грн НАПК обнаружило в декларации за 2022 год работника Донецкой областной прокуратуры.

Только относительно криптовалюты служащий указал недостоверные сведения на 22,5 млн грн, в том числе о наличии, количестве и стоимости своих многочисленных цифровых активов, «а о некоторых вообще забыл упомянуть».

Депутат Винницкого городского совета в декларации за 2021 год указал наличие у члена его семьи 20 монет биткоина более чем на 2 млн грн и DOT на почти 7,5 млн грн. Подтвердить их при полной проверке он не смог.

По обоснованным выводам НАПК правоохранители начали уголовные производства по ч. 2 ст. 366−2 У К Украины (декларирование недостоверной информации).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
2 августа 2024, 17:55
#
Бла-бла-бла. Бурхлива імітація боротьби з зе-корупцією…
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