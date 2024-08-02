Доход Meta за второй квартал вырос на 22%

Во втором квартале Meta получила более $39 млрд дохода, что на 22% больше, чем год назад. Прибыль компании достигла $13,5 млрд, что на 73% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает The Verge.

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При этом какие-то деньги от искусственного интеллекта еще предстоит подождать. В ходе телефонного разговора Meta в среду финансовый директор Сьюзен Ли повторила инвесторам, что финансовая прибыль от недавних инвестиций в искусственный интеллект «придет в течение более продолжительного периода времени».

Марк Цукерберг прямо сказал, почему Meta тратит миллиарды на аппаратное обеспечение Nvidia и другую инфраструктуру.

«Трудно предсказать, как это повлияет на несколько поколений в будущем, но сейчас я бы лучше рискнул наращивать потенциал, прежде чем это нужно, а не слишком поздно», — заявил основатель Meta.

Он заявил, что к концу года ИИ-помощник Meta станет наиболее используемым в мире.

В компании также отметили, что 3,27 млрд человек ежедневно пользуются по крайней мере одной из программ Meta, владеющей в частности Facebook, Instagram и WhatsApp.

Напомним

«Минфин» писал, что Meta согласилась выплатить штату Техас $1,4 миллиарда для урегулирования иска, в котором компанию обвинили в незаконном использовании технологии распознавания лиц.