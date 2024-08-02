НБУ: в 2025 году реальные зарплаты превысят довоенный уровень

Национальный банк прогнозирует, что в Украине реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2024 года.

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«Ужесточение конкуренции за доступную рабочую силу, в том числе с зарубежными работодателями, и сохранение мягкой фискальной политики будут оставаться устойчивыми факторами роста зарплат в частном секторе и соответственно потребительского спроса», — отметили в НБУ.

Регулятор напомнил, что в первом квартале 2024 г. в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,7% г/г.

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Высокие темпы роста зарплат сохранились и во втором квартале, несмотря на ухудшение настроений и ожиданий бизнеса как по изменению количества работников, так и расходов на оплату труда.

«Улучшение занятости, повышение заработных плат и рост других социальных выплат привели к дальнейшему увеличению реальных доходов населения, а, соответственно, и устойчивому росту потребления», — говорится в отчете.