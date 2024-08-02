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2 августа 2024, 15:34 Читати українською

НБУ: в 2025 году реальные зарплаты превысят довоенный уровень

Национальный банк прогнозирует, что в Украине реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2024 года.

Национальный банк прогнозирует, что в Украине реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем.
Фото: НБУ

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«Ужесточение конкуренции за доступную рабочую силу, в том числе с зарубежными работодателями, и сохранение мягкой фискальной политики будут оставаться устойчивыми факторами роста зарплат в частном секторе и соответственно потребительского спроса», — отметили в НБУ.

Регулятор напомнил, что в первом квартале 2024 г. в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,7% г/г.

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Высокие темпы роста зарплат сохранились и во втором квартале, несмотря на ухудшение настроений и ожиданий бизнеса как по изменению количества работников, так и расходов на оплату труда.

«Улучшение занятости, повышение заработных плат и рост других социальных выплат привели к дальнейшему увеличению реальных доходов населения, а, соответственно, и устойчивому росту потребления», — говорится в отчете.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Riojas
Riojas
2 августа 2024, 15:39
#
А где у нас устойчивый рост потребления? Если сравнивать с агрессором, то там драйвер тот же — военные выплаты, но там инфляция спроса, а у нас, скажем так, она не наблюдается
+
+30
potator
potator
2 августа 2024, 15:56
#
И будут эквивалентны не 300 долларов, а 200
+
0
Vadim531
Vadim531
2 августа 2024, 17:04
#
Смешно, за гривну которую можна в качестве туалетной бумаги использовать зарплаты вырастут
+
+15
SomeOne1999
SomeOne1999
2 августа 2024, 17:29
#
Интересно, хоть кто-то это повышение видел (без сарказма)?
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