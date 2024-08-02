Экономические рецепты победы: Как действуют санкции на рф, ее замороженные резервы и доходы от нефти (видео)

В этом видео Алексей Козырев поговорит с Виталием Шапраном, известным экономистом, членом общества финансовых аналитиков и эксчленом Наблюдательного совета НБУ о: экономических рецептах победы, экономике россии, доходах россии по продаже нефти и конфискации резервов РФ.