В июле Украина сократила импорт электроэнергии

В июле 2024 года Украина сократила импорт электроэнергии на 2% по сравнению с июнем — до 837,8 тыс. МВт-ч. Экспорт электроэнергии отсутствовал. Об этом свидетельствует мониторинг ExPro Electricity.

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За месяц поставки выросли только из Венгрии, на 5,5% и из Польши, на 10%. По остальным направлениям (Словакия, Молдова, Румыния) импорт электроэнергии сократился.

Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия — 45%, на втором месте — Польша (19%), на третьем — Румыния (18%). Остальные — Словакия и Молдова.

В июле, с 10 по 21 июля, в период аномальной жары был временно прекращен импорт электроэнергии из Молдовы по решению местного оператора системы передачи в рамках мер энергетической безопасности. Также 23 июля отсутствовал импорт электроэнергии из Словакии.

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По расчетам ExPro Electricity, средняя почасовая мощность импорта в июле составила 1126 МВт. Больше электроэнергии импортировалось в 18 часов — средний показатель за месяц составил 1308 МВт.