Bybit выходит из рынка Франции, власти Багамских островов приняли закон о криптовалютах: что нового

Криптобиржа Bybit выходит с рынка Франции

Криптовалютная биржа Bybit объявила о выходе с рынка Франции. С сегодняшнего дня, со 2 августа, местные пользователи не смогут открывать новые позиции или покупать какие-либо активы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что остановка оказания услуг связана со сложностями регулирования. Криптобирже не удалось получить лицензию в соответствии с новыми правилами и по этой причине Bybit сворачивает все операции.

«В свете последних событий, связанных с регулированием со стороны французских властей, Bybit прекращает предоставлять наши продукты и услуги гражданам и резидентам Франции. Мы с нетерпением ждем возможности снова обслуживать вас в ближайшем будущем, как только будут получены соответствующие лицензии, которые позволят нам это делать», — говорится в сообщении.

Начиная с 13 августа, биржа ликвидирует все открытые позиции, а пользователям оставят только возможность вывода средств, заблокировав все остальные функции.

Власти Багамских островов приняли закон о криптовалютах

Парламент Багамских островов официально утвердил закон о цифровых активах и зарегистрированных торговых платформах (DARE 2024). О принятии законопроекта сообщает местный регулятор.

Закон направлен на усиление регулирования в сфере криптовалюта после краха криптобиржи FTX в ноябре 2022 года. Стоит отметить, что штаб-квартира обанкротившейся компании была расположена именно на Багамах.

Согласно документу, теперь криптокомпании обязаны соблюдать ряд требований, среди которых защита инвесторов, необходимость прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Кроме того, регулятор ужесточил требования к раскрытию информации и финансовой отчетности.

Сообщается, что новый закон охватывает более широкий спектр деятельности криптофирм, включая консультационные и управленческие услуги, торговлю деривативами и стейкингом.

«DARE 2024 вводит первый в своем роде режим раскрытия информации о принадлежащих клиентам стейкинг цифровых активов. Кроме того, новое правило распространяется на управление пулом для стейкинга», — говорится в документе.

Закон дает четкое определение понятия «стейблкоин», предусматривает регистрацию этого класса активов и устанавливает требования к хранению, управлению и отчетности резервов. Отмечается, что выпуск алгоритмических стейблкоинов «категорически запрещен».

Чистая прибыль Tether за первое полугодие достигла $5,2 миллиарда

Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, по итогам января-июня получила рекордную чистую прибыль в размере $5,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Операционная прибыль составила около $1,3 млрд — преимущественно как процентный доход от казначейских обязательств США.

Объем прямых вложений в эти инструменты превысил $80,9 млрд, а с учетом наличных денег и других эквивалентов, в том числе опосредованно через соглашения РЕПО, достиг $97,6 млрд.

По этому показателю Tether превысила значение Германии, ОАЭ и Австралии, заняв 18 место. По темпам покупок US Treasuries компания вышла на третье место после Великобритании и Каймановых Островов. Менеджмент видит потенциал выхода на лидирующие позиции, говорится в пресс-релизе.

Часть чистой прибыли примерно в $3,9 млрд эмитент получил за счет прироста стоимости позиций в биткоине ($4,7 млрд) и золоте ($3,8 млрд).

Собственный капитал Tether увеличился до $11,9 млрд. К 31 марта показатель составил 11,37 млрд. Уровень избыточных резервов сократился с $6,26 млрд до $5,3 млрд.

Эмитент также сообщил об увеличении во втором квартале сверхобеспеченных ссуд с $4,7 млрд до $6,6 млрд.

Объем выпущенных во втором квартале USDT повысился на $8,3 млрд до $118,4 млрд.

Ripple выделит $10 миллионов на токенизацию казначейских облигаций США

Компания Ripple объявила об инвестициях на сумму $10 млн в токенизированные государственные облигации США. Для этих целей компания намерена использовать собственный продукт XRP Ledger (XRPL) — децентрализованную платформу с открытым исходным кодом, предназначенную для быстрой и недорогой передачи фиатных валют и цифровых активов.

В компании заявили, что запуск токенов на XRPL является удачным примером того, как можно стимулировать доступ институционалов к сектору децентрализованных финансов (DeFi) посредством токенизированных активов реального мира (RWA).

Ripple направит инвестиции в краткосрочные казначейские облигации США и соглашение об обратном выкупе (РЕПО). Платформа токенизации OpenEden впервые добавит в XRP Ledger облигации T-bills и краткосрочные долговые обязательства, обеспеченные Министерством финансов США.

«Появление облигаций на XRPL, поддерживаемой OpenEden, укрепляет позиции продукта от Ripple как одного из ведущих блокчейнов для токенизации реальных активов», — заявил старший вице-президент Ripple Маркус Инфангер.

По состоянию на 1 августа 2024 г. объем заблокированных средств в токенизированных казначейских облигациях США достиг $1,93 млрд.