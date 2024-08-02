НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление с 2025 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 августа 2024, 9:39 Читати українською

НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление с 2025 года

Национальный банк прогнозирует неизменность отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, приведет к постепенному повышению тарифов в следующих годах. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» НБУ за июль 2024 года.

Национальный банк прогнозирует неизменность отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов в их экономически обоснованные уровни», — говорится в прогнозе.

Отмечается, что неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является особым риском для прогноза инфляции.

В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения.

С другой стороны, более продолжительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний, поясняют в НБУ.

По данным регулятора, это будет усугублять риски нестабильности на энергорынке, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

«Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое согласно предположениям начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025—2026 годах», — говорится в отчете.

Напомним

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение стоимости газа, горячей воды и отопления. Тарифы на электроэнергию и холодную воду не подпадают под действие этого запрета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 августа 2024, 9:46
#
А что, у нас эта контора уже занимается тарифообразованием в ЖКХ?
Это что закреплено законодательными актами?

А может это «призыв» к действию?
+
0
TAN72
TAN72
2 августа 2024, 10:39
#
У нас есть государственные компании,это абсурд, помощь дтек.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают GrugoriyHoland, GuitarHero и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами