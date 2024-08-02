НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление с 2025 года

Национальный банк прогнозирует неизменность отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, приведет к постепенному повышению тарифов в следующих годах. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» НБУ за июль 2024 года.

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«Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов в их экономически обоснованные уровни», — говорится в прогнозе.

Отмечается, что неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является особым риском для прогноза инфляции.

В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения.

С другой стороны, более продолжительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний, поясняют в НБУ.

По данным регулятора, это будет усугублять риски нестабильности на энергорынке, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

«Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое согласно предположениям начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025—2026 годах», — говорится в отчете.

Напомним

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение стоимости газа, горячей воды и отопления. Тарифы на электроэнергию и холодную воду не подпадают под действие этого запрета.