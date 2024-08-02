Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 13 копеек

Национальный банк Украины установил на 2 августа 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,1390 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 13 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 2 августа установил официальный курс евро на уровне 44,40 грн (на 1 июля августа был установлен на уровне 44,40 грн). Европейская валюта не изменилась.

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