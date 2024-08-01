Кабмин ввел мораторий на выплаты по евробондам Украины

Кабинет Министров воспользовался предоставленным Верховной Радой правом и ввел временный мораторий на выплаты по еврооблигациям Украины на период переговоров о реструктуризации. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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«Временно остановить с 1 августа 2024 года осуществление платежей по долговым обязательствам государства, связанным с уплатой процентного дохода по облигациям внешних государственных займов 2018 года», — говорится в документе.

Это означает, что Украина не выплатит купонный платеж в размере $34 млн по еврооблигациям с погашением в 2026 году, срок которого наступает 1 августа.

В рамках реструктуризации, Украина выпустит новые государственные облигации.

Облигации части, А разместят на основную сумму в размере, не превышающем 40% непогашенной основной суммы по имеющимся облигациям, с погашением в 2029—2036 годах. Проценты по новым облигациям будут платить каждые полгода 1 февраля и 1 августа по ставке, которая поэтапно увеличится с 1,75% до 7,75%.

Облигации части Б разместят на основную сумму в размере, не превышающем 23% непогашенной основной суммы по имеющимся облигациям, с погашением в 2030—2036 годах. Проценты по новым облигациям будут платить каждые полгода 1 февраля и 1 августа по ставке, которая поэтапно увеличится с 0% до 7,75%.

Таким образом, владельцы имеющихся облигаций должны согласиться на списание 37% долга (но при определенных условиях после 2029 г. оно может уменьшиться до 25%).

Напомним

«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.