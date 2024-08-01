Резидентами «Дія.City» стали более 200 defense-tech компаний — Минцифры

К специальному налоговому режиму «Дія.City» присоединилось более 200 defense-tech компаний — от мобильных тренажеров боевого оружия до дронов для разминирования, сообщает Министерство цифровой трансформации.

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Кто присоединился

Среди компаний, которые создают технологии для сил обороны, и присоединились к «Дія.City» разработчик разумных дронов для разминирования территорий Ailand Systems и международная ИТ-компания Auterion, разрабатывающая программно-аппаратные решения для автоматизации дронов.

Также присоединилась компания Sokil Defense System, специализирующаяся на разработке комплексных решений для подготовки операторов гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Среди резидентов также SkyRIPer, команда разработчиков беспилотных систем, в том числе FPV-дронов и наземных комплексов управления, и производитель БПЛА и авиационных систем Ukrspecsystems.

К «Дія.City» подключилась и платформа UADamage для автоматического дистанционного зондирования с помощью спутников и дронов.

Что такое Дия.City

Дия.City — правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов Дия.City.

Из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам Дия.City не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.