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1 августа 2024, 16:33 Читати українською

С начала 2024 года портфель рыночных ОВГЗ увеличился более чем на 10% — Гетманцев

За 7 месяцев 2024 портфель рыночных ОВГЗ (без НБУ) увеличился на 10,7% (+94 млрд грн). Основной прирост (почти ¾) обеспечили банки, в то время как наибольшими темпами рос портфель бизнеса и населения. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев со ссылкой на данные НБУ.

За 7 месяцев 2024 портфель рыночных ОВГЗ (без НБУ) увеличился на 10,7% (+94 млрд грн).
Фото:depositphotos

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Рынок ОВГЗ

По данным Национального банка, на 31 июля ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 1 653,4 млрд грн (+81,6 млрд грн с начала года).

ОВГЗ номинированные в гривне составляют 91% всего портфеля, в долларе — 7%, евро — 2%.

Структура портфеля ОВГЗ по типу кредитора продолжает трансформироваться в сторону рыночной доли долга, что отражает отсутствие эмиссионного финансирования бюджета НБУ:

▪ Доля НБУ в общем портфеле сократилась с 43,9% на конец 2023 года до 41% на 31 июля текущего года. На конец 2022 года доля НБУ достигала 51,1%.

▪ Позицию крупнейшего держателя ОВГЗ в 2024 году вернули себе банки, доля которых в общем портфеле увеличилась с 41,3% до 43,4%.

▪ Наибольшими темпами с начала 2024 года рос портфель ОВГЗ в собственности юридических (+20%) и физических лиц (+21%). Доли этих кредиторов в общем портфеле ОВГЗ увеличились соответственно по предприятиям с 8,7% до 10%, населению — с 3,3% до 3,8%.

▪ Продолжался выход из ОВГЗ нерезидентов, что привело к дальнейшему сокращению их доли с 2,7% до 1,9%.

▪ Тергромады по-прежнему почти не вкладывают свободные средства в ОВГЗ (военные облигации): портфель ОВГЗ в их собственности составляет 0,04% от ОВГЗ в обращении и около 0,4% от свободного остатка неиспользованных средств местных бюджетов.

По словам Гетманцева, до конца года следует существенно нарастить размещение ОВГЗ на аукционах.

«Напомню, правительственный законопроект по внесению изменений в бюджет-2024 с целью финансирования военных расходов предусматривает дополнительное привлечение ОВГЗ до конца года на сумму 160,2 млрд грн. Очевидно, что без изменения политики НБУ и стимулирования банков к покупке военных облигаций, выйти на такие показатели проведения аукционов невозможно. Другой потенциальный источник — остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений (165 млрд грн).

Он отмечает, что бизнес и население продолжают активно инвестировать в ОВГЗ.

«В то же время снова призываю: по возможности, вкладывайте в военные облигации. Сейчас все процедуры упрощены, можно купить легко через „Дию“. Комиссии конкурентные. Реальные ставки остаются привлекательными, а вместе со льготами по НДФЛ для физических лиц, этот инструмент значительно опережает банковские депозиты по доходности. Главное: каждая инвестированная даже одна тысяча гривен в такие ценные бумаги, кроме гарантированного дохода инвестору, укрепляет нашу обороноспособность», — подытожил он.

Инвестиционные предложения

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Prya
Prya
1 августа 2024, 16:43
#
Гетьманцев — профессионал высшего класса. Именно тот человек, которого хотелось бы видеть на посту премьер-министра страны
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