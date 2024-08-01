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1 августа 2024, 14:32 Читати українською

Рост зарплат в Украине: в каких сферах платят больше всего

Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. Об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины (июнь 2024) Министерства экономики.

Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране.
Фото: НБУ

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Отмечается, что на уровень оплаты труда в 2023—2024 годах и дальше влияют факторы 2022 — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины:

  • временная потеря значительной территории,
  • разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности),
  • существенные перманентные разрушения логистики,
  • значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.

Средняя зарплата

В Минэкономики привели данные, по которым средняя зарплата в вакансиях на сайтах по поиску работы выросла в июле 2024 года до 19553 грн.

В каких сферах платят больше всего

  • Информация и телекоммуникации — 49 473 грн,
  • Финансовая и страховая деятельность — 39 116 грн,
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность — 26 316 грн,
  • Государственное управление и оборона — 23 376 грн.

Стоит отметить, что меньше платят в сфере образования — 12 649 грн.

Напомним

Министерство экономики ожидает, что в 2024 году среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 грн.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
potator
potator
1 августа 2024, 14:54
#
Так и не смог голобородько учителя из нищеты вывести
+
0
Ivn
Ivn
1 августа 2024, 14:59
#
Будівництво в хвості списку ахахах
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