Рост зарплат в Украине: в каких сферах платят больше всего

Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. Об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины (июнь 2024) Министерства экономики.

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Отмечается, что на уровень оплаты труда в 2023—2024 годах и дальше влияют факторы 2022 — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины:

временная потеря значительной территории,

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности),

существенные перманентные разрушения логистики,

значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.

Средняя зарплата

В Минэкономики привели данные, по которым средняя зарплата в вакансиях на сайтах по поиску работы выросла в июле 2024 года до 19553 грн.

В каких сферах платят больше всего

Информация и телекоммуникации — 49 473 грн,

Финансовая и страховая деятельность — 39 116 грн,

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 26 316 грн,

Государственное управление и оборона — 23 376 грн.

Стоит отметить, что меньше платят в сфере образования — 12 649 грн.

Напомним

Министерство экономики ожидает, что в 2024 году среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 грн.