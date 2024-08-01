Шеринг авто в «Дии»: услугой воспользовались уже более 400 тыс. раз

Услугой шеринга автомобиля в приложении «Дия» воспользовались уже более 400 тыс. раз. Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел.

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Что известно

Заявку на получение услуги может подать как владелец транспортного средства, так и человек, который будет пользоваться автомобилем — надлежащий пользователь.

Собственник передает право управлять своим транспортом, но без возможности им распоряжаться. В таком случае ответственность за свое поведение на дороге несет именно нужный пользователь.

Получить услугу можно в сервисных центрах МВД через «Кабинет водителя» и приложение «Дия».

Напомним

В апреле прошлого года в приложении «Дия» расширили функцию шеринга авто — теперь авто можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой потребности больше нет.