Услугой шеринга автомобиля в приложении «Дия» воспользовались уже более 400 тыс. раз. Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел.
Шеринг авто в «Дии»: услугой воспользовались уже более 400 тыс. раз
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Что известно
Заявку на получение услуги может подать как владелец транспортного средства, так и человек, который будет пользоваться автомобилем — надлежащий пользователь.
Собственник передает право управлять своим транспортом, но без возможности им распоряжаться. В таком случае ответственность за свое поведение на дороге несет именно нужный пользователь.
Получить услугу можно в сервисных центрах МВД через «Кабинет водителя» и приложение «Дия».
Напомним
В апреле прошлого года в приложении «Дия» расширили функцию шеринга авто — теперь авто можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой потребности больше нет.
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Источник: Минфин
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