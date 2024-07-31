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31 июля 2024, 18:03 Читати українською

С августа в Украине будут выдавать водительские удостоверения нового образца

С 1 августа 2024 года сервисные центры МВД начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, которые будут иметь дополнительные элементы защиты. Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык в прямом эфире телеканала «Киев24».

С 1 августа 2024 года сервисные центры МВД начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, которые будут иметь дополнительные элементы защиты.

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Дополнительные элементы защиты

  • защитное покрытие бланков будет иметь специальную маркировку,
  • на бланке свидетельства будет размещаться QR-код в правом нижнем углу.

QR-код содержит ссылку на соответствующий электронный сервис, размещенный на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД, который используется для проверки сведений, внесенных в бланк свидетельства, и подтверждения его действительности.

Следует отметить, что старые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации остаются в силе до конца срока их действия. Однако, по желанию, граждане могут обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять на новый образец водительские права и свидетельства о регистрации автомобилей.

Противодействие изготовлению фальшивых документов

Также Рудик рассказал, что Главный сервисный центр МВД активно сотрудничает с Киберполицией по противодействию изготовлению фальшивых документов.

«Мониторируем социальные сети, довольно часто граждане самостоятельно нам сообщают о фейковых ресурсах, которые предлагают купить водительские документы. Так что все обнаруженные ссылки и объявления о поддельных документах мы направляем в Киберполицию, которая отрабатывает полученные данные», — заявил он.

Рудик призвал всех граждан не пользоваться услугами мошенников и не покупать фальшивые документы. Ведь единственный способ получить водительское удостоверение — сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти практическую подготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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