Инфляция в еврозоне в июле неожиданно поднялась до 2,6%

В еврозоне в июле потребительские цены увеличились на 2,6% в годовом выражении, по предварительным данным статистического управления Евросоюза (Eurostat).

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Рост инфляции

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение темпов до 2,4%.

Стоимость услуг в июле повысилась на 4% (+4,1% в июне), промышленной продукции — на 0,8% (+0,7%), продуктов питания, алкоголя и табачной продукции — на 2,3% (+2,4%), энергоносителей — на 1,3% (+0,2%).

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июле остался на уровне 2,9%. Эксперты ожидали замедления базовой инфляции до 2,8%.

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Потребительские цены в еврозоне в уходящем месяце не изменились в помесячном выражении после подъема на 0,2% в июне.

Где самая высокая инфляция

Самая высокая инфляция среди стран еврозоны была зафиксирована в Бельгии (5,5% в годовом выражении), самая низкая — в Финляндии (0,6%).

В Германии и Франции потребительские цены выросли на 2,6%, в Италии — на 1,7%, в Испании — на 2,9%.