ВВП еврозоны во втором квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза.
Экономика еврозоны выросла на 0,3% во втором квартале
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Как изменился ВВП
В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%.
Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в апреле-июне увеличится на 0,2% в поквартальном выражении и на 0,5% в годовом, по данным Trading Economics.
В первом квартале экономика еврозоны выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,5% в годовом выражении.
ВВП Германии во втором квартале снизился на 0,1% относительно предыдущего квартала, Франции — увеличился на 0,3%, Италии — на 0,2%, Испании — на 0,8%.
Экономика Евросоюза в апреле-июне выросла на 0,3% в поквартальном и на 0,7% в годовом выражении, согласно предварительным данным.
Источник: Минфин
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