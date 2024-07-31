Во втором квартале экспорт легковых авто из Южной Кореи достиг исторического максимума

С апреля по июнь 2024 года южнокорейские автопроизводители отгрузили легковые автомобили на $17,8 млрд, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Южнокорейской таможенной службы, сообщает Yonhap.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что это самый высокий квартальный показатель за всю историю страны и девятый квартальный рост.

За первые шесть месяцев 2024 года экспорт автомобилей из Южной Кореи вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $33,6 млрд, что также является рекордным уровнем за шестимесячный период.

Причины роста экспорта авто

Рост поставок легковых автомобилей из Южной Кореи был обусловлен ростом спроса на бензиновые автомобили среднего и крупного размера.

Продажи южнокорейских экологически чистых автомобилей в количественном выражении незначительно снизились по сравнению с 2023 годом, однако, по данным таможни, по стоимости объем экспорта электрокаров и гибридных автомобилей тоже достиг исторического максимума в $3,02 млрд.

Читайте также: Toyota пятый год подряд удерживает лидерство в мировых продажах авто

Во втором квартале экспорт в США в стоимостном выражении вырос на 33,2%, а в Канаду и Австралию — на 14,6% и 8,8% соответственно.

Но спрос со стороны Великобритании упал на 8,1%, а спрос со стороны Франции упал на 34,9%.

Средняя цена авто

Средняя цена автомобилей, отгруженных во втором квартале, выросла на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до $23 097.

Импорт

Во втором квартале импорт в Южную Корею упал на 25,3% до $3,4 млрд, что явилось четвертым падением подряд в годовом исчислении.