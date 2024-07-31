Убытки Газпрома за полгода выросли почти вдвое

Чистый убыток российской компании ПАО «Газпром» в первом полугодии 2024 года составил 480,64 млрд рублей ($5,5 млрд), что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года (255 млрд рублей). Об этом идет речь в отчетности компании, передает enkorr.

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Отмечается, что Газпром рассчитывает дивиденды по консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда кроме газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы.

Причины роста ущерба

Рост убытков российской газовой монополии в основном обусловлен сокращением поставок газа в Европу, в то время как операционные расходы компании остаются высокими.

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Напомним

В 2023 году Газпром сократил поставки природного газа в Европу на 55,6% до 28,3 млрд кубометров.