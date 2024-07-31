Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей. Причина — проблемы с капотом

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Tesla отзывает некоторые автомобили Model 3, Model S, Model X и Model Y 2021−2024 годов выпуска и Model Y 2020−2024 годов выпуска из-за того, что блок защелки капота может не обнаружить незамкнутый капот после того, как он был открыт.

Незамкнутый капот может полностью открыться при движении автомобиля, что может препятствовать обзору водителю и увеличивать вероятность аварии.

Компания Tesla начала расследовать жалобы клиентов на проблему с автомобилями Model 3 и Model Y в Китае в марте.

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К середине апреля автопроизводитель определил, что проблема заключается в деформации защелки переключателя. Tesla продолжила изучать эту проблему и обнаружила, что частота ее возникновения в Китае была выше, чем в Европе и Северной Америке, но причина такой диспропорции неизвестна.

Tesla сообщила, что на 20 июля она выявила три гарантийных претензии или полевые отчеты для американских автомобилей, которые связаны или могут быть связаны с проблемой капота.

Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что Tesla выпустила бесплатное обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.