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31 июля 2024, 13:52 Читати українською

Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей. Причина — проблемы с капотом

Американский автопроизводитель Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей из-за проблемы с капотом, которая может увеличить риск аварии. Об этом сообщает АР.

Американский автопроизводитель Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей из-за проблемы с капотом, которая может увеличить риск аварии.
Фото:nextcar.ua

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Что известно

Tesla отзывает некоторые автомобили Model 3, Model S, Model X и Model Y 2021−2024 годов выпуска и Model Y 2020−2024 годов выпуска из-за того, что блок защелки капота может не обнаружить незамкнутый капот после того, как он был открыт.

Незамкнутый капот может полностью открыться при движении автомобиля, что может препятствовать обзору водителю и увеличивать вероятность аварии.

Компания Tesla начала расследовать жалобы клиентов на проблему с автомобилями Model 3 и Model Y в Китае в марте.

Читайте: Будущее компании Маска: есть ли еще смысл инвестировать в Tesla

К середине апреля автопроизводитель определил, что проблема заключается в деформации защелки переключателя. Tesla продолжила изучать эту проблему и обнаружила, что частота ее возникновения в Китае была выше, чем в Европе и Северной Америке, но причина такой диспропорции неизвестна.

Tesla сообщила, что на 20 июля она выявила три гарантийных претензии или полевые отчеты для американских автомобилей, которые связаны или могут быть связаны с проблемой капота.

Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что Tesla выпустила бесплатное обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
31 июля 2024, 15:21
#
А дах вже не зриває на ходу?:)
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